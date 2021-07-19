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Вторник, 20 июля, 2021
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Движение на участках дорог в рязанской Горроще перекрыли до конца лета

7info
Движение на участках дорог в рязанской Горроще перекрыли до конца лета
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с 19 до 29 августа в Рязани перекрыли движение транспорта на участках двух улиц в Горроще. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации

Причина перекрытия — ремонтные работы на тепловых сетях, уточняет сайт мэрии. Для транспорта закрыли участок улицы Братиславской от улицы Островского до улицы Гоголя. Также закрыта улица Полетаева от улицы Островского до улицы Гоголя и от улицы Гоголя до улицы Чернышевского.

Водителей предупредят с помощью дорожных знаков. Как будет ходить общественный транспорт, сообщат дополнительно.

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