Два новых футбольных поля построят в Рязани

В Рязани планируется построить два новых футбольных поля. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства региона рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Малков напомнил о подписанном соглашении о сотрудничестве с Российским футбольным союзом. В рамках него планируется развивать футбол в регионе.

По словам губернатора, уже летом стартует чемпионат области с участием 30 команд, зимой собираются провести детский чемпионат.

Все футбольные поля в муниципалитетах проходят сертификацию для участия в областном чемпионате. В Рязани приведут в порядок ЦСК и «Рязань-Арену».

Также планируется построить два новых поля с подогревом и большими трибунами для зрителей около футбольного манежа в Московском районе города.

Обсуждается также возможность строительства ещё одного крытого манежа рядом с ЦПКиО.