Два брата нырнули в пруд после бани и не смогли выплыть

В Благовещенском районе Башкортостана два брата не смогли самостоятельно выплыть из пруда, куда нырнули после бани, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Инцидент произошёл на базе отдыха «Шариповка». Мужчины 1988 и 1991 годов рождения после бани прыгнули в пруд, но на поверхность не выплыли.

Очевидцы подняли обоих на берег в бессознательном состоянии. Младшего удалось реанимировать. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Второй брат скончался.

Со слов очевидцев, мужчины купались в состоянии алкогольного опьянения.