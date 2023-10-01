Воскресенье, 1 октября, 2023
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Два брата нырнули в пруд после бани и не смогли выплыть

7info
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Благовещенском районе Башкортостана два брата не смогли самостоятельно выплыть из пруда, куда нырнули после бани, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Инцидент произошёл на базе отдыха «Шариповка». Мужчины 1988 и 1991 годов рождения после бани прыгнули в пруд, но на поверхность не выплыли.

Очевидцы подняли обоих на берег в бессознательном состоянии. Младшего удалось реанимировать. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Второй брат скончался.

Со слов очевидцев, мужчины купались в состоянии алкогольного опьянения.

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