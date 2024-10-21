Ученые бьют тревогу: резистентные к антибиотикам инфекции грозят людям смертью

Стремительное увеличение количества микроорганизмов снижает эффективность антибиотиков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью таблоида Bild.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

В статье выделяются две ключевые причины ухудшения эффективности антибиотиков в наше время: рост количества туристических поездок после пандемии коронавируса и чрезмерное использование антибиотиков, в том числе для лечения респираторных заболеваний.

«Обычно эти заболевания вызываются вирусами, против которых антибиотики бессильны. Особенно детям с простудой назначают слишком много лекарств… антибиотики часто применяются без необходимости», — отмечается в материале.

Авторы статьи ссылаются на недавнее исследование, согласно которому к 2050 году более 39 миллионов человек по всему миру могут умереть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Уже сейчас в странах Европейского Союза ежегодно умирают около 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.

Также подчеркивается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование исследований усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено лишь 12 новых антибиотиков, что также вносит вклад в обострение проблемы.