Ученые бьют тревогу: резистентные к антибиотикам инфекции грозят людям смертью

Стремительное увеличение количества микроорганизмов снижает эффективность антибиотиков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью таблоида Bild.
В статье выделяются две ключевые причины ухудшения эффективности антибиотиков в наше время: рост количества туристических поездок после пандемии коронавируса и чрезмерное использование антибиотиков, в том числе для лечения респираторных заболеваний.
Авторы статьи ссылаются на недавнее исследование, согласно которому к 2050 году более 39 миллионов человек по всему миру могут умереть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Уже сейчас в странах Европейского Союза ежегодно умирают около 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.
Также подчеркивается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование исследований усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено лишь 12 новых антибиотиков, что также вносит вклад в обострение проблемы.