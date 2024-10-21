Понедельник, 21 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Ученые бьют тревогу: резистентные к антибиотикам инфекции грозят людям смертью

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Стремительное увеличение количества микроорганизмов снижает эффективность антибиотиков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью таблоида Bild.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

В статье выделяются две ключевые причины ухудшения эффективности антибиотиков в наше время: рост количества туристических поездок после пандемии коронавируса и чрезмерное использование антибиотиков, в том числе для лечения респираторных заболеваний.

«Обычно эти заболевания вызываются вирусами, против которых антибиотики бессильны. Особенно детям с простудой назначают слишком много лекарств… антибиотики часто применяются без необходимости», — отмечается в материале.

Авторы статьи ссылаются на недавнее исследование, согласно которому к 2050 году более 39 миллионов человек по всему миру могут умереть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Уже сейчас в странах Европейского Союза ежегодно умирают около 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.

Также подчеркивается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование исследований усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено лишь 12 новых антибиотиков, что также вносит вклад в обострение проблемы.

Новости рубрики
Новости мира

В Ярославле высказались против налога на бездетность

Жители Ярославля высказались против идеи ввести ввести налог на бездетность, который составит 30-40 тысяч...
Новости мира

Погиб один из бывших руководителей «ЮКОСа» Михаил Рогачев

По данным СМИ, труп 64-летнего Рогачёва нашли сегодня утром во дворе дома на Протопоповском переулке в столице
Новости мира

Как зима изменит ход СВО, рассказали эксперты

Слякоть, грязь, ледяные дожди и низкая облачность в Донбассе в это время года создадут дополнительные трудности для работы боевой техники и авиации
Новости мира

Генерал Попов рассказал, как северокорейские бойцы будут помогать России и где их могут задействовать

Попов отметил, что появление северокорейских бойцов сигнализирует всему миру и союзникам по СНГ о необходимости объединения усилий