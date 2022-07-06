Дети врио губернатора сбежали из рязанского ЦПКиО

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира 6 июля рассказал о посещении ЦПКиО в Рязани.

В парк политик пришёл вместе с детьми, их он назвал «фокус группой». На некоторое время Малков оставил детей в парке одних, менее чем через час они оттуда просто сбежали. Старые, местами неработающие, аттракционы их не заинтересовали, других же развлечений в парке нет.

В то же время, по словам главы региона, из Верхнего городского сквера на улице Ленина их было тяжело забрать, несмотря на позднее время. Там тоже есть недостатки, но место обустроено гораздо лучше.

Одной из проблем при реконструкции сквера Малков назвал плохое информирование жителей города. Многие, не зная, что делается во время благоустройства, высказывали недовольство работами. При правильной организации процесса этого можно было избежать.

Также Малков оценил Лесопарк. По его словам, пока, по большому счёту, там есть центр «Под мостом». В остальном идут работы по обустройству места отдыха для рязанцев.