Дело в отношении Александра Логунова поступило в рязанский суд

В Железнодорожный суд Рязани поступило дело в отношении Александра Логунова. Логунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, пояснили в пресс-службе райсуда.

Расследование по уголовному делу в отношении Логунова проводило главное следственное управление по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет СК РФ. Обвинительное заключение утвердила областная прокуратура.

Дата судебного заседания по делу Александра Логунова пока не назначена.

Напомним, 26-летняя супруга Александра Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, детектив Екатерина Шумякина, многочисленные добровольцы. Передачи, посвящённые пропаже рязанки, выходили в эфире федеральных телеканалов, несколько выпусков ситуации посвятил Андрей Малахов.

Муж Елены Александр Логунов даже прошёл испытание на детекторе лжи в программе Первого канала. Он заявлял, что не знает, что случилось с супругой.

15 августа 2022 года на Александра Логунова завели уголовное дело о распространении порнографии. Мужчину поместили в СИЗО. В конце августа появилась информация, что тело Елены найдено, но она не подтвердилась.

Труп женщины обнаружили недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области 7 октября. Там находится дача семьи Логуновых.