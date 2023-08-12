Совсем скоро президента Украины Владимира Зеленского ожидает большой провал. Спецоперация, которую проводит Россия на Украине, закончится для главы Незалежной вовсе не той феерией, которой он грезил всё это время. Его песенка уже спета — заявил в интервью МК популярный провидец Зираддин Рзаев.
Раннее страшное будущее Владимира Зеленского открылось ведунье Инне Мишиной. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции.
Астролог Тамара Глоба в свою очередь увидела, что Запад предъявит серьёзное обвинение Зеленскому. Руководителя киевского режима обвинят в том, что его политика связана лишь с одними разрушениями.
Ранее популярный математик-пророк Сидик Афган рассчитал, когда на Украине сменится власть. Для Владимира Зеленского финальным и роковым мог стать июль 2023 года. Пророк не исключал, что в этот период он может лишиться своего президентского кресла. В итоге пока что Зеленскому удалось сохранить руководящие позиции, но проваленный «контрнаступ» может стать началом большого конца для политика.