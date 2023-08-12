Суббота, 12 августа, 2023
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«Будет просить последний шанс»: развязку СВО для Зеленского предрёк известный провидец Рзаев

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Совсем скоро президента Украины Владимира Зеленского ожидает большой провал. Спецоперация, которую проводит Россия на Украине, закончится для главы Незалежной вовсе не той феерией, которой он грезил всё это время. Его песенка уже спета — заявил в интервью МК популярный провидец Зираддин Рзаев.

– 2023-й год – результативный. В ближайшее время произойдут основные события, которые изменят ход войны. После этого Зеленский с компанией будет просить им дать последний шанс, но у них этого уже не будет. Очень большая вероятность, что в 2024-м году всё закончится, — заявил экстрасенс.

Раннее страшное будущее Владимира Зеленского открылось ведунье Инне Мишиной. В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции.

Зеленский сам сдастся. Он сдаст все позиции, потому что не будет никакой помощи больше от европейских и других стран. Все государства будут направлены на спасение людей, – убеждена Мишина

Астролог Тамара Глоба в свою очередь увидела, что Запад предъявит серьёзное обвинение Зеленскому. Руководителя киевского режима обвинят в том, что его политика связана лишь с одними разрушениями.

– Они уже готовят отступные. Когда будет удобный момент, они его объявят человеком, который всё разрушил, – сказала астролог.

Ранее популярный математик-пророк Сидик Афган рассчитал, когда на Украине сменится власть. Для Владимира Зеленского финальным и роковым мог стать июль 2023 года. Пророк не исключал, что в этот период он может лишиться своего президентского кресла. В итоге пока что Зеленскому удалось сохранить руководящие позиции, но проваленный «контрнаступ» может стать началом большого конца для политика.

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