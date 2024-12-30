Бесплатные новогодние мероприятия Рязани: куда сходить с ребёнком в каникулы

Пусть преддверие, сам Новый год и неделя в ожидании Рождества после – пора волшебная не только для детей, но и для их родителей. В первую очередь, разумеется, именно малышам хочется пропитаться атмосферой сказки и безудержного веселья, а заодно и не покидать бесконечного потока подарков. Что ж, те активности для воодушевленных чад, которые мы хотим предложить, станут отличным к ним дополнением! Итак, куда же сходить с ребёнком в эти долгие, чудесные каникулы без лишних трат? Редакция 7info составила подборку бесплатных мероприятий.

Резиденция Деда Мороза (0+)

После выходных 31 и 1 числа «кабинет» главного волшебника в Лесопарке возобновит свою работу со 2 и вплоть до 7 января, часы приёма – с 16:00 до 20:00. На встрече детишкам предоставится возможность пообщаться как с самим Дедом Морозом, так и с его внучкой Снегурочкой, маленькие гости могут поделиться своими желаниями и конечно же сделать памятную фотографию.

Фото — Лесопарк Рязань

Творческая лаборатория зимы (0+)

Для всех усидчивых и творческих есть ещё одно, а точнее целых три приятных мероприятия, которые позволят не только продемонстрировать свои умения в рукоделии, но и сделать какой-нибудь очень милый подарок. Итак, запоминаем! 3 января, в 17:00, состоится мастер-класс «Волшебная раскраска», 5 января – «Зимние каникулы», время то же. Наконец, в ещё один праздник 7 января, в 17:00, пройдет мастер-класс «Рождественское чудо».

Морозный вернисаж (0+)

Музейно-выставочный центр «Фотодом» также не останется в стороне и развернёт в своих стенах для всех желающих уютную и атмосферную выставку новогодних открыток! Посетить её можно в период аж до 18 января, за исключением 30, 31, 1 и 6 чисел. Время работы – с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00. Однако если хотите узнать побольше непосредственно об авторе ностальгических и прекрасных работ, следует постараться попасть на кураторскую экскурсию Аллы Романовой, что и предоставила для выставки экземпляры из своей коллекции. Когда? 2, 3 и 4 января в 12:00!

Навстречу зиме, Снежная компания (0+)

Со 2 по 5 января в 11:00 анимационные программы будут проходить на площади перед Дворцом культуры «Приокский», в те же даты, но с 12:00 – на площади перед Зелёным театром ЦПКиО. Выбирайте, к чему больше лежит душа! С какими героями, сюжетами и забавами придется столкнуться юным зрителям, пока сохраним в тайне, ибо должна же остаться в этом году какая-то загадка. Однозначно можно сказать только то, что будет весело!

Под ёлкой новогодней мы в хоровод пойдем, Зима рассказывает сказки (0+)

Наконец, для самых активны ребят, энергия которых не иссякнет и до Рождества, есть ещё две программы. Со 2 и до 7 января, в 11:00 в Нижнем городском саду и в 15:00 на Лыбедском бульваре соответственно юных рязанцев и гостей города будут ждать игры и чудеса.

