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Белгородцы упрекнули Гладкова за поездку к бойцам ПВО без «вкусняшек»

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Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об итогах поездки к военнослужащим ПВО в Белгородской области, пишет Бел.Ру.

Одна из местных жительниц упрекнула главу региона в том, что он приехал к бойцам с одними грамотами и не передал им «вкусняшки» от белгородцев

«Неужели Вы поверите, что я к нашим парням приехал без «вкусняшек»? Привез целый пакет и вручил каждому из них. Кроме этого, рюкзаки с амуницией, оборудованием. Надеюсь, все подошло», – отметил Гладков.

Он призвал жителей региона при желании собирать новые подарки, поскольку на следующей неделя запланирована поездка к пограничникам.

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