Среда, 12 июня, 2024

Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о гибели рязанского подростка на трансформаторной подстанции

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили по факту гибели 16-летнего подростка на трансформаторной подстанции.

Напомним, 11 июня несовершеннолетний подошел к подстанции, попытался проникнуть внутрь через открытое вентиляционное отверстие и получил смертельный удар током. Здание не было оборудовано и огорожено какими-либо предупреждающими знаками.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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