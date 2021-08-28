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Суббота, 28 августа, 2021
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Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пропаже рязанки

Елена Лобанова
Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пропаже рязанки

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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пропаже рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. 

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Рязанской Области Владимиру Никешкину доложить ход расследования. 

Напомним, Елена Логунова ушла из дома 25 июля 2021 года и не вернулась. На связь с родственникам женщина не выходила, а ее телефон выключен. Мужа рязанки даже проверили на полиграфе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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