Астролог Ирина Ряскина назвала самые закрытые знаки зодиака. Как растопить их сердце?

Вы замечали, что некоторые люди кажутся менее открытыми и общительными, чем другие? Иногда кажется, что они скрывают целый мир внутри себя, не желая делиться им даже с близкими. Причин такого поведения может быть множество – от особенностей воспитания до индивидуальных черт характера.

Интересно, что астрология также предлагает свой взгляд на этот вопрос, связывая склонность к закрытости с определенными знаками зодиака. Астролог и психолог Ирина Ряскина перечислила 7info самые закрытые знаки и объяснила, как общаться с людьми, рождёнными под этими знаками.

1. Скорпион: возможно, самый загадочный знак всего зодиака. Скорпионы часто сохраняют свои чувства и мысли при себе, порой кажутся непроницаемой крепостью. Это связано с их глубокой эмоциональностью и страхом быть уязвимыми.

2. Козерог: это знак, который ценит свою независимость и контроль над собственной жизнью, что иногда проявляется в виде сдержанности и неохоты к открытому общению о личных вопросах.

3. Дева: представители этого знака известны своей склонностью к анализу и самокритике, что может заставить их уходить в себя и избегать делиться своими волнениями, опасаясь быть неправильно понятыми или осужденными.

Конечно, мы не можем определить закрытость человека и её причины лишь по одному знаку зодиака, но замечая эту особенность у своих близких, можем попробовать помочь «закрытому» человеку открыться:

1. Проявите терпение и понимание. Помните, что доверие строится не за один день. Дайте человеку время и пространство, чтобы он почувствовал себя комфортно и безопасно.

2. Создайте атмосферу открытости и поддержки. Покажите, что его чувства и мысли важны для вас, и что вы готовы выслушать без осуждения.

3. Задавайте открытые вопросы. Побуждайте к диалогу, но не настаивайте и не давите, если человек пока не готов делиться.

4. Покажите пример. Иногда делиться своими переживаниями первым может быть мощным стимулом для другого человека открыться в ответ.

5. Астрологическая консультация. Проникновение в астрологический портрет может помочь человеку лучше понять свои склонности и научиться с ними гармонично работать.