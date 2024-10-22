Вторник, 22 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Пропавший в Южно-Сахалинске мальчик найден

Дата публикации

Алексей Самохин

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается проведение проверки по факту безвестного исчезновения 6-летнего несовершеннолетнего на территории Сахалинской области.

В ходе проведения проверочных и поисковых мероприятий несовершеннолетний найден в городе Южно-Сахалинске, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он передан законным представителям.

В ходе дальнейшего проведения проверки будут приняты меры профилактического характера, сообщает пресс-служба СК.

Новости рубрики
Новости мира

Мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ: как не стать жертвой аферы

Основной расчет мошенников заключается в том, что человек, не заметив подвоха, оплатит квитанцию, думая, что она настоящая.
Новости мира

Беспилотники ВСУ атаковали предприятия в Тамбовской и Тульской областях

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о повреждениях на двух спиртзаводах.
Новости мира

Топ-стилист предупредил об опасностях домашних масок для волос

Эксперт отметил, что многие девушки используют рецепты масок из подручных, нестерильных продуктов, которые не предназначены для нанесения на кожу.
Новости мира

В Ярославской области грузовик переехал пешехода, тот погиб

В Ростовском районе Ярославской области грузовик сбил насмерть пешехода, пишет «Про Город» со ссылкой на...