Пропавший в Южно-Сахалинске мальчик найден

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается проведение проверки по факту безвестного исчезновения 6-летнего несовершеннолетнего на территории Сахалинской области.

В ходе проведения проверочных и поисковых мероприятий несовершеннолетний найден в городе Южно-Сахалинске, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он передан законным представителям.

В ходе дальнейшего проведения проверки будут приняты меры профилактического характера, сообщает пресс-служба СК.