Время критики, эмоций и обмена опытом: срочный прогноз на 21-27 октября от астролога Глобы

В своём telegram-канале популярный астролог Богдан Глоба опубликовал прогноз на неделю с 21 по 27 октября. По его словам, грядущие семь дней пройдут под девизом: подгоняемый ветром не всегда принимает верные решения.



Неделя личного подъема, ситуативных и творческих успехов. Наряду с этим вокруг идет борьба за место под солнцем, но чем больше и активнее человек нарабатывал ранее, тем проще будет пройти челленджи недели текущей. Опираться лучше всего на то, что уже сделано, и на людей, которые не раз проявили себя.

Идет время критики и повышенных запросов. Всегда стоит помнить, что осуждать проще тем, кто стоит в стороне, в то время как у занятых делом попросту нет на это времени. Делайте свое дело и держитесь тех, кто вместе с вами нацелен на движение вперед. Именно в такой команде возможны качественные изменения.

Солнце в ночь на среду переходит в знак Скорпиона. Произойдет это в районе 2 часов. Так что мамам и папам на заметку: после этого рубежа семью пополнят уже ряды маленьких Скорпионов.

Марс в середине недели составляет интересный аспект с Луной, пробуждая глубинные силы личности и внутренние резервы. С другой стороны, такое соединение будоражит и внутренние струны. Так что людям с тонкой душевной организацией совершенно точно нужно контролировать свои эмоции. И с пониманием относиться к проявлениям эмоций окружающих.

В общественной сфере вновь краеугольным камнем становятся вопросы миграции и современных ценностей. Борьба двух противоположных лагерей разгорается с новой силой, и большая ее часть скрыта от глаз общественности. Происходить это будет во всем мире. И самое важное – стоящую за нелицеприятными вопросам правду скрыть уже никак не получается.

Для личности время учиться, структурировать знания и передавать их другим. Даже если вам кажется, что вы не слишком сведущи, попробуйте подтянуться и пообщаться с единомышленниками. Вполне может оказаться, что вы недооцениваете себя. И здесь важным будут обмен опытом, а также выявление точек роста и необходимых рубежей знания для себя.

В рабочей сфере потребуется креативный подход и новаторство. Смотрите в сторону развивающихся технологий и еще не освоенных методик. Но не делитесь соображениями с партнерами. Вложения в обучение персонала.

Личные отношения крепнут от совместных занятий. Займитесь бытом и хозяйством. Даже если это незначительные приобретения для дома, все равно задействуйте партнера – ему будет приятно. Единство устремлений укрепляет единение сердец.

21 октября, понедельник: с утра включайтесь в работу и задействуйте все доступные ресурсы. Спешите договориться на взаимовыгодных условиях и заручитесь поддержкой для достижения целей. Но вечером остерегайтесь обманов.



22 октября, вторник: опирайтесь на себя и собственное чутье. Сложности возникают весь день, но вопросы решайте напрямую – без окольных путей и посредников. Добиться успеха в финансах и навести мосты помогут открытость и целеустремленность.



23 октября, среда: действуйте с проверенными партнерами и сторонитесь тех, кто пытается отвлечь от важного. Удача сопутствует тем, кто подкрепляет слова делом. Но к вечеру сворачивайте активность – время взрывное и опасное.



24 октября, четверг: утро путает карты и подкидывает проблемы. Параллельно конфликты и недопонимание возникают на ровном месте. Держите голову в руках и спокойно делайте свое дело. День меняет вектор событий.



25 октября, пятница: споры и пересуды окружающих не должны останавливать. Верьте в свои силы. Держите нос по ветру и заручитесь поддержкой единомышленников. Приятные встречи и новые знакомства множат успехи. Ночь на субботу коварная и взрывная.



26 октября, суббота: во всем ищите золотую середину. Мудрыми решениями получится обойти очень многое и извлечь выгоду там, где другие замрут в недоумении. К вечеру придут ответы на зависшие вопросы.



27 октября, воскресенье: логика и выдержка помогают в работе. Используйте энергию первой половины дня для продвижения, но вечером переключитесь на нейтральную волну. И отпустите все, что накопилось за неделю.