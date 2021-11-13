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Суббота, 13 ноября, 2021
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Адвокат Максим Калинов высказался о расследовании дела пропавшей рязанки Елены Логуновой

Александр Ильин

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Адвокат Максим Калинов, который представляет интересы матери пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталии Кошелевой, заявил, что расследование дела «немного активизировалось». Об этом пишет «КП-Рязань». 

Вместе с тем Калинов пояснил, что из-за промедлений со стороны первого следователя Евгении Абрамовой «было упущено драгоценное время». Именно волокиту и несвоевременное выполнение следственных действий Калинов считает причиной, которая привела к длительному и сложному расследованию дела. 

Также адвокат сообщил, что потерпевшая сторона вновь ходатайствовала допросить в качестве подозреваемого Александра Логунова — мужа Елены. По его словам, на этом настаивает Наталия Кошелева. 

Кроме того, адвокат отрабатывает версию о похищении рязанки. С этой целью он отправил ряд ходатайств об изъятии записей камер видеонаблюдения на въездах в город. 

Ранее сообщалось, что в квартире пропавшей рязанки Елены Логуновой при повторном обыске обнаружили кровь. 

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