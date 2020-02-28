Улица Советской милиции

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Такого названия в топонимике Рязани нет и никогда не было. Но архивные данные доказывают, что подобное наименование на карте нашего областного центра могло появиться вполне реально ещё в 1919 году. Именно так предлагалось назвать нынешнюю улицу Пожалостина.



Уличные ориентиры



Если в Рязани идти от площади Ленина в московском направлении, то первый перекресток на Первомайском проспекте послужит хорошим ориентиром нахождения современной улицы Пожалостина.

Географически проложенная в направлении север – юг (перпендикулярно Первомайскому проспекту), начинается она от улицы Кудрявцева, далее перекрещивается с Первомайским проспектом и завершается пересечением с улицей Семинарской (Каляева).



Ещё одним хорошим ориентиром улицы Пожалостина может служить расположенный на углу Первомайского проспекта построенный в Рязани архитектором А.Д. Сошкиным в 1929 году первый в городе высотный жилой дом с пятым этажом в виде башенки (Первомайский проспект, 13). Именно в этом здании в 1941-1943 годах размещался командный пункт зенитной батареи, о чём информирует установленная на фасаде здания мемориальная доска.



Рязанская Селезневка



После Октябрьской революции 1917 года первое переименование улиц в Рязани осуществилось в августе 1919 года на основании постановления общего собрания Рязанского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Тогда получили новые названия восемнадцать городских улиц. После этого старые топонимические термины, так или иначе напоминающие о царской России, исчезали по воле советских властей Рязанщины медленно, но верно. А в августе 1928 года было проведено второе массовое изменение старых уличных названий Рязани, осуществленное на законодательной основе. И ещё восемнадцать рязанских магистралей стали именоваться по-новому. Была среди них и старая улица Селезневская, или попросту Селезневка, как называли её рязанские старожилы. Ещё будучи безымянной, она была отмечена на первом генеральном плане Рязани 1780 года. А наименование своё получила по фамилии рязанского губернского казначея Василия Селезнева, построившего на этой улице первый дом.



Опубликованные исторические труды информируют, что улица Селезневская стала застраиваться только в начале XIX столетия. Но архивные данные доказывают, что в 1799 году семья Василия Григорьевича Селезнева в своём новом доме на улице, получившей название по её фамилии, уже проживала.



Академическая честь



После состоявшегося 8 августа 1919 года общего собрания Рязанского Совета рабочих и красноармейских депутатов бывшая Селезневка стала улицей Пожалостина. Переименовали её в честь выходца из крестьянской семьи, академика Ивана Петровича Пожалостина, который родился в 1837 году в селе Еголдаево Ряжского уезда Рязанской губернии. Благодаря своему трудолюбию и таланту этот простой, рано осиротевший крестьянский мальчишка из рязанской глубинки закончил Академию художеств и стал одним из лучших во всей России мастеров резцовой гравюры на меди. С тринадцати лет воспитываясь в рязанском училище для сирот, он одновременно с учёбой занимался рисованием на дому у местного учителя гимназии Н.С. Иванова. А после окончания училища некоторое время работал волостным писарем в Солотче, где сейчас расположен дом-музей этого академика, прославившего на своём поприще родную Рязанщину на весь мир.



Имя Ивана Петровича Пожалостина носит также и наш областной Художественной музей. А кроме названной в честь академика улицы в Рязани, есть улица Пожалостина ещё и в Ряжске.



Старое и новое



Выше я уже упоминал о том, что в августе 1919 года было осуществлено первое переименование старых улиц Рязани. Тогда новое название получила в том числе и бывшая Московская улица, ставшая именоваться улицей Красной Армии. Поскольку этот топонимический термин послужил поводом для разразившегося на заседании рязанского горисполкома в сентябре 1919 года своеобразного диспута, связанного с улицей Селезневской (об этом я ещё расскажу), несколько отвлекусь и поведаю о дальнейшей истории бывшей улицы Московской.



В 1964 году две улицы – Красной Армии и Первого мая, были объединены и образовали ныне существующий Первомайский проспект, что документально подтверждено на основании решения Рязанского горисполкома от 31 июля. Что же касается улицы Первого мая, то в неё переименовали 8 августа 1928 года бывшее Троицкое шоссе – главную магистраль Троицкой слободы, получившей название по расположенному на ней древнему монастырю. Эту святую обитель, закрытую советской властью в середине тридцатых, вновь передали Русской Православной Церкви только в конце 1995 года.



При монастыре находилось знаменитое Троицкое кладбище, территория которого в 1934 году стала достоянием колхоза «Победа» (отсюда, как уверяют краеведы, и происходит и название известной площади). На этом погосте хоронили особо знатных рязанцев. Там нашли последний приют известные в своё время рязанские меценаты и благотворители Гаврила Васильевич Рюмин, Иван Иванович и Алексей Петрович Вердеревские, представители известнейших до революции фамилий Замятиных, Дубовицких, Живаго. В 1812 году там же был погребён всемирно известный великий русский зодчий Матвей Казаков. Замечу, что Троицкое кладбище окончательно уничтожили отнюдь не в годы первых пятилеток, как утверждают некоторые краеведы, а только в 1974 году, когда расширялась территория завода автомобильной аппаратуры.

Горячий диспут



В сентябре 1919 г. на заседании рязанского горисполкома выступил один из представителей рязанской милиции. «Товарищи! – обратился он к собравшимся, – очень хорошо, что теперь у нас есть улица Красной Армии. А ещё я предлагаю переименовать какую-нибудь из прилегающих к центру магистралей, например, Селезнёвку, в улицу Советской милиции!» По этому поводу разгорелся горячий диспут, который закончился тем, что данное предложение при общем голосовании большинством голосов было отклонено. Об этом случае когда-то давно рассказал мне один из рязанских краеведов. А недавно я нашёл в Государственном архиве Рязанской области (ГАРО) документальное подтверждение этого. Заседание рязанского горисполкома состоялось 18 сентября 1919 года и речь на нем действительно шла о переименовании улицы Селезневской в улицу Советской милиции.