Одесскую область впервые атаковали российские ФАБы 

Одесскую область впервые атаковали ФАБы. По предварительной информации, авиабомбы попали в крупнейший морской торговый порт — основной хаб для перевозки зерна, нефти и другой логистики. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что бомба пролетела над Николаевской областью и Тендеровской косой, затем изменила траекторию и поразила объект в районе пгт Черноморское в Одесской области.

ФАБы — это авиабомбы с реактивным двигателем и улучшенной системой навигации, которая позволяет им лететь до 200 км. Главное отличие — изменённый корпус: инженеры сделали его уже и добавили аэродинамические крылья. Также увеличили объём топлива для двигателя и усилили навигационный модуль. В итоге дальность полёта фугасной бомбы выросла в 3–5 раз, при этом боевые части остались мощнее, а сами изделия дешевле, чем крылатые и тактические ракеты.