Одесскую область впервые атаковали российские ФАБы 

Алексей Самохин
Одесскую область впервые атаковали ФАБы

Одесскую область впервые атаковали ФАБы. По предварительной информации, авиабомбы попали в крупнейший морской торговый порт — основной хаб для перевозки зерна, нефти и другой логистики. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что бомба пролетела над Николаевской областью и Тендеровской косой, затем изменила траекторию и поразила объект в районе пгт Черноморское в Одесской области.

ФАБы — это авиабомбы с реактивным двигателем и улучшенной системой навигации, которая позволяет им лететь до 200 км. Главное отличие — изменённый корпус: инженеры сделали его уже и добавили аэродинамические крылья. Также увеличили объём топлива для двигателя и усилили навигационный модуль. В итоге дальность полёта фугасной бомбы выросла в 3–5 раз, при этом боевые части остались мощнее, а сами изделия дешевле, чем крылатые и тактические ракеты.

Мигрант, засунувший руку под куртку школьницы в Красногорске, оправдал себя

Водитель-мигрант, пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку в автобусе,...
Из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание

Ночью ПВО отражала атаку дронов в Рязанской области.

Сотрудник рязанского завода едва не сгорел на рабочем месте

Несчастный случай произошёл в ночь на 20 октября.

«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Ночью российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Под обстрел попали цели в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях. Одновременно сообщается о продвижении штурмовых групп ВС РФ под Красным Лиманом и атаках на позиции ВСУ в Херсоне.

В Рязани оказались обесточены 10 улиц

В городе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Шестерым рязанцам-участникам СВО отказали в выплатах по ранению

В ситуация вмешалась прокуратура.

Минцифры объяснило рязанцам, почему не работает интернет

Нынешний «Цифровой детокс» связан с обеспечением мер безопасности.

В Рязани построили многоуровневую парковку на 499 мест

Объект проводит проверку Госстройнадзора.

Губернатор Павел Малков: Ряд новых технических решений с выставки «Дорога 2025» будем внедрять в Рязанской области

Губернатор Павел Малков на XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025», которая проходит в Ставропольском крае, выступил модератором пленарного заседания.

Победители юбилейного журналистского конкурса «Ростелекома» отправятся в Арктику

Победители отправятся в пресс-тур в Арктику.

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в ближайшие часы.

Опубликованы 15 версий загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Следователи, спасатели и эксперты до сих пор не могут понять, что произошло с Сергеем, Ириной и пятилетней Ариной

Рязанские студенты провели дебаты на конкурсе «Молодёжь и выборы»

Молодёжь представила аргументы «за» и «против» использования ИИ в избирательном процессе.

Названы три выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

Если заранее подать нужные заявления, в следующем году можно ожидать неплохую прибавку к пенсии.

Фразы «Ясно» и «Я сама» чаще всего выводят мужчин из себя, а женщин — «Все понятно»

Психолог Юлия Королева рассказала, какие фразы чаще всего раздражают мужчин и женщин. По её словам, выражения «Ясно», «Ладно» и «Я сама» вызывают у мужчин чувство ненужности, а фразы «Все понятно» и «Что тут можно не понять?» — у женщин ощущение критики и непонимания.

Поезда до Алматы будут ходить через Рязань

Между Россией и Казахстаном возобновляется прямое железнодорожное сообщение.

Два трупа нашли в сгоревшей машине после пожара на парковке в Москве 

На улице Тёплый Стан в Москве ночью загорелись четыре автомобиля. После тушения пожара в одной из машин нашли тела двух человек. Прокуратура контролирует ход проверки.