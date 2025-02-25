Зимние опасности, о которых не стоит забывать даже в конце февраля

На излете прошлого года мало кто из рязанцев мог предположить, что настоящая зима с доминированием отрицательных температур и устойчивым снежным покровом наступит лишь во второй половине февраля.

Многие дети и взрослые искренне радуются морозной поре, но холодное время года таит немало опасностей, которыми люди часто пренебрегают или просто забывают о них. Об элементарных мерах предосторожности, которые помогут сберечь жизнь и здоровье в студеный сезон, расскажем в обзоре 7info.

Экстремальная тонкость

Из-за аномально теплой погоды большинство рек нашего региона в эту зиму так и не были полностью скованы льдом. На озерах, старицах и затонах покров потолще, но даже он не гарантирует полной безопасности для любителей рыбалки, катания на коньках и экстремальных прогулок. Полторы недели назад рязанские СМИ сообщили о трагедии, случившейся с одним из знатоков подледного лова на затоне в Шиловском районе. Человек погиб, провалившись под лед. Получается, что даже опыт и профессионализм не всегда помогают избежать ЧП

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Практика показывает, что в теплые зимы с неустойчивой погодой нахождение в акватории любого водоема – огромный риск. Несмотря на это , в пригородах Рязани сейчас можно увидеть импровизированные катки на озерах, заливах и старых руслах небольших рек. Зимние забавы на свежем воздухе или азартное ожидание поклевки рядом с лункой – достойное занятие, но тонкий лед толщиной менее 10 сантиметров превращает его в экстремальную лотерею.

У любителей коньков есть альтернатива в виде искусственного льда в закрытых спорткомплексах и на общегородских площадках, а обладателям удочек и других снастей придется набраться терпения и дождаться полного освобождения водоемов от ледяного панциря.

Спасительный наряд

Но даже на городских улицах зима может преподнести неприятные сюрпризы. На первом месте среди напастей этого времени года — гололед. Для того, чтобы свести к минимуму риск падения на особо скользких участках предпочтительнее носить зимнюю обувь с рельефной подошвой, снабженной протектором. По льду, если его невозможно обойти, следует передвигаться короткими шагами, полностью наступая подошвой на поверхность. В неосвещенных местах лучше включить фонарь которым сейчас оснащено абсолютное большинство моделей сотовых телефонов.

И еще пара слов о гардеробе, адаптированном к зимним особенностям. Пешеходам лучше иметь одежду со светоотражающими элементами. Если их нет, то можно купить наклейки с этими же свойствами. Наличие таких аксессуаров помогает водителям автотранспорта заранее видеть людей, пересекающих или готовящихся перейти дорогу.

Если же наши читатели собираются в длительное автопутешествие в морозное время, при выборе оптимального наряда стоит ориентироваться не на температуру в салоне машины, а на уличную погоду. Любая поломка, случившаяся вдали от населенных пунктов, вынудит ждать помощи, а теплого помещения, чтобы согреться, рядом нет. Тут и пригодятся неуступчивые перед стужей свитера, перчатки, пуховики, шубы и дубленки.

Маленькие премудрости против больших неприятностей

Ну и особого внимания заслуживают юные ценители снежной поры. Родителям стоит напомнить своим чадам, что нельзя кататься с ледяных горок, которые расположены близ проезжей части или среди деревьев, ледянка безопаснее санок и ватрушек, потому что с ней легче избежать столкновения, прикасаться языком к ледяным металлическим поверхностям опасно, а крыши с висящими сосульками лучше обходить стороной.