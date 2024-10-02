Жители Дмитриевки Сараевского района отстояли дом у огня

В деревне Дмитриевка Сараевского района местным жителям удалось отстоять дом у огня. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар случился днем 1 октября на улице Колхозной. Причиной стал перехлест электрических проводов. Искры попали на траву и хозпостройки, отчего и возникло возгорание. Глава Бычковского сельского поселения Александр Евдокушин отметил, что благодаря бдительности соседей удалось оперативно приступить к тушению огня. Пожар ликвидировали две машины и четыре человека из пожарно-спасательной части района. Помогали и местные жители.

Отмечается, что большую помощь оказал местный предприниматель Владимир Евдокушин. Он на своем тракторе отбивал пламя противопожарными полосами.

Дом получилось отстоять, но, к сожалению, не удалось спасти надворные постройки.

Напомним, в прошедшие выходные жителям Сасыкино Шиловского района удалось совместными усилиями отстоять свою деревню, которая была взята в кольцо огня.