Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

Жителей Рязанского региона предупредили о порывистом ветре и гололедице 31 октября

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области в понедельник, 31 октября, ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает региональное Главное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан к соблюдению правил безопасности. Нельзя стоять под крышами домов, линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами. В непогоду по возможности следует ограничить время нахождения на улице.

Утро понедельника на дорогах Рязани началось с 9-балльных заторов.

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