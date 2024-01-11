Житель Рязани задержан за убийство сына

В Рязани местного жителя задержали по подозрению в убийстве сына, сообщила пресс-служба регионального Следкома.

По факту смерти рязанца, 1992 года рождения от колото-резаного ранения передней брюшной стенки возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственно-оперативным путем установлено, что смертельное ранение потерпевшему нанес отец в ходе бытового конфликта на фоне алкогольного опьянения.

Подозреваемый – житель г. Рязани, 1969 г.р., – задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.