«Жатва душ», продолжение СВО: каким будет «мятежный» 2025 год, по версии провидицы Кажетты?

В недавнем выпуске подкаста «Секс и деньги» известная шаманка и финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова поделилась своим прогнозом на 2025 год. Она обозначила год Змеи как период, несущий в себе как мудрость и финансовое благополучие, так и значительные испытания. Ахметжанова связывает эти сложности с глобальными изменениями в энергетическом поле Земли, предвещает переход к новой эпохе.

Эти изменения, по её словам, будут ощутимы для каждого:

— Мы стоим накануне больших перемен, и 2025 год я вижу таким: у кого-то подъём, у кого-то «ложбинка», падение».

Она предупреждает о повышенной опасности стихийных бедствий, особенно на воде. Для того, чтобы благополучно пережить этот период, Ахметжанова рекомендует прибегать к духовным практикам, развивать терпение и мудрость, чаще бывать в так называемых местах силы.

Однако, не все смогут легко пережить эти изменения. Люди, страдающие психологическими расстройствами, окажутся в особо уязвимом положении.

— У многих людей будут появляться суицидальные мысли, кто-то почувствует, что теряет смысл жизни, — предупреждает шаманка.

Зима 2025 года, хотя и будет климатически мягкой, обещает быть напряженной в событийном плане, особенно в первые два месяца года. Ахметжанова характеризует 2025 год как «мятежный», предрекая широкомасштабные социальные протесты и революционные движения по всему миру. По её мнению, СВО на Украине пока будет продолжаться. Сами по себе события 2025 года определят тренд на следующие пять лет.

В своих рекомендациях шаманка призывает к бдительности, регулярной медитации и избеганию многолюдных мест из-за возросшей угрозы террористических актов. Она также упоминает о «жатве душ», процессе, продолжающемся до 2028 года, когда, по её словам, духи берут свою дань в виде человеческих жизней.

В заключении своих прогнозов Кажетта Ахметжанова призывает людей ценить настоящее время и готовиться к радикальным глобальным изменениям в период с 2028 по 2030 год, которые кардинально изменят уклад жизни на Земле. Этот период будет переломным, и его последствия будут ощущаться в дальнейшем.