Они расскажут, почему им нравится «Зелёный сад», и дадут советы тем, кто хочет трудоустроиться в строительную организацию и стать частью дружного коллектива!

Екатерина Панина — заместитель директора по экономическому и техническому контролю. В «Зелёном саде» она работает более 15 лет и признаётся, что её судьба тесно связана с судьбой строительной компании…

— Меня пригласили на работу, когда я ещё училась в рязанском политехническом институте на инженера-строителя, — рассказывает Екатерина Владимировна. — Моя первая должность — помощник сметчика, а первый объект — Академия тенниса.

— Как шло ваше продвижение по карьерной лестнице? Быстро ли вы получили повышение?

— Через два года я стала заместителем руководителя сметного отдела, потом была начальником сметного отдела. После этого меня пригласили на должность начальника отдела строительного контроля, также была руководителем производственно-технического отдела. Теперь же я заместитель директора. Два раза уходила в декретный отпуск — у меня замечательные дочки. Но всегда знала, что вернусь на любимую работу.

— Что для вас самое привлекательное в работе в компании «Зелёный сад»?

— Скажу откровенно, «Зелёный сад» — это моя семья, мой второй дом. Я не могу представить себя в какой-то другой организации. Моя работа мне всегда интересна, мне нравится процесс созидания. Это особое чувство, когда видишь, как на пустыре появляется красивый дом, в его окнах зажигается свет, в новые квартиры заселяются люди. Я всегда знаю, чем они довольны, какие у них проблемы и, конечно, как им помочь.

— А сами вы приобретали недвижимость, построенную компанией?

— Конечно. Для своих дочек я покупаю квартиры от «Зелёного сада». Уверена, что это жильё очень качественное.

— К тому же построенное под вашим контролем…

— Да, можно так сказать. В компании у меня очень широкий круг обязанностей. От нормирования материалов и количества сотрудников на том или ином объекте до оценки экономических результатов нашей деятельности после сдачи дома. Я всегда знаю, когда и чем занят каждый конкретный работник компании.

— Наверное, вы строгий и требовательный руководитель?

— Хочется думать, что больше — справедливый. Я внимательно отношусь к сотрудникам, знаю их способности, стараюсь развивать их лучшие качества и давать такие поручения, которые помогут человеку полностью раскрыться. Если мне принесут неподписанный отчёт, я всё равно смогу определить, кто его составил — настолько хорошо знаю свой коллектив. А на работу стараюсь принимать тех людей, в которых вижу перспективу.

— К вам на практику часто приходят студенты из строительного, технологического колледжей, политехнического института, где вы когда-то учились…

— Скажу больше, я училась в политехе, преподавала там в свободное от основной работы время, и в этом году вновь стану студенткой любимого вуза, чтобы получить экономическое образование. Считаю, что учиться новому необходимо всю жизнь. Здесь я ориентируюсь на своего руководителя — Андрея Валерьевича Оришкевича. Он постоянно чему-то учится и подаёт сотрудникам пример… Что же касается студентов, приходящих к нам на практику, то их достаточно много. У каждого есть шанс получить работу в компании, но остаются только самые способные и целеустремлённые, настроенные на серьёзную работу.

— Вы много работаете с мужчинами — на стройке их большинство. Как ощущаете себя в таком окружении?

— Бывает по-разному. Но я помню, что мы одна команда, делаем одно важное дело. В рабочих вопросах всегда приходим к взаимопониманию.

— Вы долгое время на руководящей должности. А какая вы жена и мама?

— Супруг у меня военнослужащий. В современных реалиях мы очень дорожим друг другом, поддерживаем друг друга. Если когда-то он просит меня уделить семье больше внимания, то делает это максимально корректно. Мне с ним повезло. Нашей старшей дочери 11 лет — начало подросткового возраста. Тут необходима некоторая строгость. Также я считаю, что у современного ребёнка должны быть дополнительные занятия помимо школы. Старшая дочь занимается плаванием, играет на гитаре, ходит к репетитору по английскому языку. Всё это ей нравится, она у меня больше гуманитарий. Младшей дочке всего два годика, здесь уже строгой мамой быть не получается…

— В начале беседы вы заметили, что не представляете себя, работающей в другой компании. А что можете сказать тем, кто только рассматривает «Зелёный сад» как место будущей работы?

— Здесь понравится тем, кто готов трудиться честно и получать за это очень достойную оплату. Кто настроен на постоянное развитие и карьерный рост. Ещё из плюсов могу отметить отдых во все положенные праздничные дни (по ТК РФ) и бесплатные обеды. До встречи в нашем офисе!

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