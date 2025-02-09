Популярный афганский математик-предсказатель Сиддик Афган, чьё появление предсказывала ещё в 80-х годах легендарная Ванга, заявил в интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ, что 2025 год станет «переломным этапом».

Основанные на точных математических расчётах прогнозы Сиддика Афгана не предвещают ничего хорошего ЕС. В частности, по его словам, в Германии и Франции ожидается серьёзный экономический кризис. На Ближнем Востоке до установления мира по-прежнему далеко.

– Там война не заканчивается, увеличивается война. Очень опасно; где мусульманские страны, там очень опасно. До 2032 года, – заверяет гениальный провидец.

В своих предсказаниях Сиддик Афган поразмышлял о судьбе киевского режима. Для него начинается «обратный отсчёт». Афганский предсказатель советует Зеленскому не оттягивать свой конец и успеть сдаться в этом году.

– Третьей мировой войны не будет. Украина разделится, – уверен математик. Реклама

Расчёты математика указывают на то, что судьба мира сейчас во многом зависит от российского лидера.

– Путин — это не только президент русского народа… Все люди в мире на него рассчитывают, – отмечает Сиддик Афган.

Ключевым вопросом является способность Вашингтона во главе с Трампом к конструктивному диалогу с Москвой. Математик выражает надежду, что два лидера – Путин и Трамп – смогут найти общий язык и тем самым спасти человечество.

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