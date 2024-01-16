Застройку посёлка Шлаковый обсудили в Рязани

На публичных слушаниях в Рязани обсудили проект планировки первой очереди посёлка Шлаковый между железной дорогой и Куйбышевским шоссе. Подробности сообщает «МедиаРязань».

Инициатором проведения слушаний выступило ООО «Никострой». Застройщик внёс изменения в первоначальный проект, чтобы выделить место под поликлинику на 240 посещений в смену.

Вместо планировавшихся ранее 6 секций жилых домов предлагается построить 4, зато появится поликлиника, а вместимость детского сада увеличится со 120 до 160 мест. Предусмотрены озеленение, благоустройство, гостевые парковки и иные инженерные сооружения.

По словам представителя застройщика, новый проект соответствует Генеральному плану города Рязани.

Итоговое заключение по слушаниям опубликуют в газете «Рязанские ведомости».