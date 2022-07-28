Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей обсудят в Госдуме публично

В ближайшее время в Госдуме РФ состоится публичное обсуждение законопроекта о наложении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

Инициативу могут рассмотреть уже этой осенью. До этого в парламенте обсуждали тему западных ценностей. Руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Ковтуненко предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных отношений.

Ранее парламентарии предложили поднять студенческие стипендии до уровня МРОТ.