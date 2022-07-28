7info7

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей обсудят в Госдуме публично

В ближайшее время в Госдуме РФ состоится публичное обсуждение законопроекта о наложении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

Инициативу могут рассмотреть уже этой осенью. До этого в парламенте обсуждали тему западных ценностей. Руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Ковтуненко предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных отношений.

Ранее парламентарии предложили поднять студенческие стипендии до уровня МРОТ.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Warning: Undefined array key 1 in /var/www/7info/data/www/7info.ru/wp-content/plugins/clearfy/includes/classes/class.configurate-performance.php on line 259