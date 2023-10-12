Четверг, 12 октября, 2023
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Загадка портрета кисти Робильяра

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Мы продолжаем рассказывать  об экспонатах из коллекции Рязанского художественного музея.

Сегодня старший научный сотрудник Мария Киселёва откроет тайну женского портрета кисти художника  Ипполита Робильяра.

 — Портрет прекрасной молодой женщины  написан в технике пастель.  Автор – французский художник, получивший образование в Академии изящных искусств Парижа. Успешно выставлял свои работы в модных салонах Франции, и получив определённую известность, в 1844 году был приглашён в Санкт- Петербург для работы по оформлению императорской эрмитажной галереи.

 Два года Робильяр создавал копии  графических портретов военных. Параллельно получал частные заказы в технике пастель для петербургской знати.  Был востребован и популярен. На «лету» подхватил модный  тренд того времени  и начал заниматься фотографией. Открыл свою фотолабораторию, которая успешно функционировала в течение пяти лет. О закрытии любимого места горожан написала пресса.  Его студийные фотоработы  сохранились и до сих пор считаются эталонными.

Мы уже рассказывали вам о портрете Марии Шиловской кисти Робильяра.  Теперь у посетителей музея есть уникальная возможность увидеть ещё один портрет мастера. На выставке из фондов музея, посвящённой 180- летию Скобелева представлена уникальная работа. Портрет молодой женщины.  Никому так и не удалось установить кто эта прекрасная незнакомка. Мы можем только оценить мягкий и тёплый колорит, присущий Робельяру и удивительно прекрасный образ, смотрящий на нас чарующим взглядом.

Загадка портрета кисти Робильяра
Загадка портрета кисти Робильяра
Загадка портрета кисти Робильяра
Загадка портрета кисти Робильяра
Загадка портрета кисти Робильяра
Загадка портрета кисти Робильяра
Загадка портрета кисти Робильяра

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