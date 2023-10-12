Загадка портрета кисти Робильяра

Мы продолжаем рассказывать об экспонатах из коллекции Рязанского художественного музея.

Сегодня старший научный сотрудник Мария Киселёва откроет тайну женского портрета кисти художника Ипполита Робильяра.

— Портрет прекрасной молодой женщины написан в технике пастель. Автор – французский художник, получивший образование в Академии изящных искусств Парижа. Успешно выставлял свои работы в модных салонах Франции, и получив определённую известность, в 1844 году был приглашён в Санкт- Петербург для работы по оформлению императорской эрмитажной галереи.

Два года Робильяр создавал копии графических портретов военных. Параллельно получал частные заказы в технике пастель для петербургской знати. Был востребован и популярен. На «лету» подхватил модный тренд того времени и начал заниматься фотографией. Открыл свою фотолабораторию, которая успешно функционировала в течение пяти лет. О закрытии любимого места горожан написала пресса. Его студийные фотоработы сохранились и до сих пор считаются эталонными.

Мы уже рассказывали вам о портрете Марии Шиловской кисти Робильяра. Теперь у посетителей музея есть уникальная возможность увидеть ещё один портрет мастера. На выставке из фондов музея, посвящённой 180- летию Скобелева представлена уникальная работа. Портрет молодой женщины. Никому так и не удалось установить кто эта прекрасная незнакомка. Мы можем только оценить мягкий и тёплый колорит, присущий Робельяру и удивительно прекрасный образ, смотрящий на нас чарующим взглядом.