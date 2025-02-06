За поддержку арестованного журналиста Константина Смирнова задержали главу отделения партии «Яблоко»

В Казани задержали глава отделения партии «Яблоко», участвовавшего в акции в поддержку арестованного главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Об этом сообщает телеграм-канал «Партия «Яблоко» Татарстан».

«Руслан Зинатуллин задержан и доставлен в ОП «Вишневский». Якобы у силовиков возникли вопросы к плакату, который он держал на пикете 1-го февраля «За свободу слова и прессы»», — написано в посте.

На плакате задержанного была надпись «Константин Смирнов — журналист, а не преступник». Плакат другого участника акции гласил «Свобода слова — первый признак демократии».

Константина Смирнова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По данным следствия, Смирнов с целью незаконного материального обогащения вступил в преступный сговор со своей знакомой, ранее являвшейся журналистом. В 2024 году он опубликовал в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

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Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России журналисты были задержаны.

Ранее в СМИ появилось видео задержания главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова.