Жительница столицы устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

Москвичка устроила откровенный фотосет в одном из полицейских отделов. Девушка позировала, надев на себя форму стражей порядка.

Сообщается, что фотографии сделали на территории Тверского ОВД. На кадрах модель поднимает лежащие на полу документы, а также располагается над столом, нескромно расстегнув блузу. По имеющимся данным, на снимках красуется модель и блогер Алина Топилина. Сестра девушки трудится в правоохранительных органах, сообщает Газета.ру.

Пользователи интернета раскритиковали откровенную фотосессию молодой москвички. Отмечается, что в министерстве внутренних дел уже начали расследование по факту данного инцидента.

Фото: vk.com/ombudsmenttttttttttt