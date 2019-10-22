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В Сети показали шпионские фото нового Hyundai Grandeur

В Сеть выложили шпионские кадры, на которых «позирует» обновленный седан Hyundai Grandeur. Напомним, что текущей генерации машину выпускают с 2016 года.

Судя по фотографиям, у машины сильно изменится внешний вид. При просмотре снимков можно заметить, что передок и задняя часть машины совершенно не похожи на себя самих в настоящем поколении. При этом основная «фишка» седана новой генерации – светящиеся ячейки радиаторной решетки. Они установлены рядом с передними фарами и загораются в форме стрелок-треугольников.

Премьерный показ обновленного Hyundai Grandeur должен пройти в самое ближайшее время. Его проведут на территории Южной Кореи. Точная дата пока что остается неизвестной. Сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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