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В Петербурге Газель протаранила фуру: водитель погиб

Страшная авария с летальным исходом случилась в Санкт-Петербурге около 18:30. Информация о происшествии была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.

На улице Кубинской автомобиль Газель протаранил припаркованный на обочине с нарушением правил большегруз Scania. В момент ДТП за рулем российского грузовика был 27-летний мужчина. От полученных при ударе травм он умер.

В салоне ГАЗа в момент аварии находился также пассажир. Он получил страшные увечья и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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