В Липецке в выгребной яме несколько недель лежал труп мужчины

Страшная находка ждала жителей частного сектора на Соколе. Накануне на улице Ивана Франко в Липецке в выгребной яме частного дома обнаружен труп 30-летнего мужчины. Об этом стало известно порталу «Lipetsk Media».
Сообщается, что на теле найдены ножевые ранения. В выгребной яме труп пролежал несколько недель.
Найден подозреваемый в убийстве мужчины. Им оказался местный житель, у которого произошел конфликт с убитым.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.
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