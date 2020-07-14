В Липецке в выгребной яме несколько недель лежал труп мужчины

Страшная находка ждала жителей частного сектора на Соколе. Накануне на улице Ивана Франко в Липецке в выгребной яме частного дома обнаружен труп 30-летнего мужчины. Об этом стало известно порталу «Lipetsk Media».

Сообщается, что на теле найдены ножевые ранения. В выгребной яме труп пролежал несколько недель.

Найден подозреваемый в убийстве мужчины. Им оказался местный житель, у которого произошел конфликт с убитым.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.