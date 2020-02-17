Убитая мужем женщина дважды забирала заявления о побоях

Многодетная мать, которую накануне убил муж, дважды подавала заявления на своего мужа, но потом забирала их. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виктора Нюкалова.

Сообщается, что это произошло в 2015 и 2017 годах. Однако вскоре женщина подавала заявления о прекращении проверок и об отсутствии претензий к супругу.

Напомним, что 16 февраля стало известно, что в подмосковном Селятине супруг убил жену и свел счеты с жизнью. Убийство произошло на глазах у 11-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего в семье пять детей.