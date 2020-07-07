Троих полицейских обвинили в пытках подростка в Улан-Удэ

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В Улан-Удэ троих полицейских заподозрили в недозволенных методах дознания. Они якобы выбивали показания из 17-летнего задержанного. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на республиканское управление СКР.

По версии следствия, инцидент произошел днем 4 июля. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 задержали подростка, которого подозревали в краже. При этом во время допроса в служебном кабинете они применили силу и причинили ему телесные повреждения.

Стражей порядка задержали, сами они свою вину отрицают. Согласно их версии, подростка застукали в чужой квартире. Он успел выпрыгнуть в окно, а после падения со второго этажа даже попытался убежать.

Поскольку правоохранителям не удалось доказать его причастность к краже во время допроса, задержанного отпустили. Вечером того же дня парень оказался в больнице с многочисленными травмами. Он заявил врачам, что пострадал от рук полицейских.

Сотрудникам угрозыска предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.