Трое сотрудников УФСИН погибли в автокатастрофе под Липецком

Уголовное дело заведено по итогам автокатастрофы, случившейся в Липецкой области. В результате ДТП погибли три человека – служащие УФСИН.

Авария случилась на 257-м километре автомобильной дороги Орел — Тамбов в Задонском районе. Столкнулись Лада Ларгус, в салоне которой были четверо работников ФСИН, и грузовой автомобиль.

В результате произошедшего три человека получили смертельные повреждения и скончались. Еще один был доставлен в больницу. Все четверо были при исполнении и ехали из города Ельца в областной центр, сообщает РЕН ТВ.

Изображение – РЕН ТВ