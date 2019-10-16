«Русская Кардашьян» предложила фанатам выбрать из двух фото лучшее

Популярная российская фотомодель с шикарными формами Анастасия Квитко обратилась к своим поклонникам с просьбой определить, какое фото в купальнике у нее лучше? Для этого 24-летняя красавица выложила в Инстаграме два снимка, на которых позирует в привлекательных позах.

Прекрасную фигуру Квитко подчеркивает купальник розово-кофейного цвета. Дополняют образ красотки солнцезащитные очки и загар.

Подписчики Анастасии затруднились дать ответ на главный вопрос поста, не определившись, какое фото из представленных является лучшим. Каждый кадр показывает красоту модели по-своему, считают фолловеры, сообщает Лайф.ру.

Фото: Инстаграм Анастасии Квитко