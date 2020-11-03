Россиянка задушила маленького мальчика из-за громкой музыки

В суд будет передано уголовное дело против 28-летней жительницы Кубани, задушившей 9-летнего мальчика. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 мая 2019 года. Малолетний житель станицы Баговской отправился гулять и пропал. После долги поисков мальчика по обвинению в убийстве задержали 28-летнюю любовницу дяди пропавшего.

По версии следствия, злоумышленника задушила мальчика из-за того, что пришедший в гости ребенок громко слушал музыку, которая могла разбудить ее малолетних детей.

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У женщины-изверга восьмилетний сын от первого брака и двухлетние мальчики-близнецы от второго брака с дядей убитого мальчика. С 2019 года она находится в разводе с указанным мужчиной.