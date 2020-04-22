После избиение младенца в Оренбуржье возбуждено уголовное дело

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту избиения женщиной младенца. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как женщина жестоко избивает ребенка. Она достала его кроватки, взяла на руки, села с ним на диван, после чего стала бить по различным частям тела. Когда ребенок начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила наносить удары, в том числе по голове.
На данный момент ребенка изъяли из семьи органы опеки, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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