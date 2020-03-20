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Попавшие под карантин россияне штурмом взяли аэропорт

Сотни туристов взяли штурмом выход из здания аэропорта Красноярска. Об этом пишет портал «NGS24.RU» со ссылкой очевидцев.

Сообщается, что 800 пассажиров трех самолетов, прибывших из стран Азии, устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали предписания о добровольном карантине.

Дело в том, что на несколько сотен человек работали всего три специалиста Роспотребнадзора. Кроме того, заявления заполнялись вручную.

В результате у попавших под режим самоизоляции россиян лопнуло терпение. Путешественники решили штурмовать выход из аэропорта. Разъяренная толпа двинулись к дверям, игнорируя замечания сотрудников полиции.

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