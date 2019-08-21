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Под Ростовом мальчику ампутировали руку после неудачного лечения перелома

Сотрудники Минздрава Ростовской области ведут проверку по факту вопиющего случая. В регионе 11-летнему ребенку ампутировали руку после того, как было проведено неудачное лечение перелома конечности.

Мальчика с переломом руки привезли в медучреждение Зерноградского района. Медики провели операцию и осуществили наложение гипса. Но рука у потерпевшего не переставала болеть. Специалисты уверяли родителей пострадавшего ребенка, что это норма. После того, как мама 11-летнего ростовчанина обратилась с проблемой в ОКБ, было установлено, что у несовершеннолетнего развилась гангрена. После этого докторами было принято решение об ампутации конечности.

Соответствующая операция была проведена. Теперь мальчик находится в средне-тяжелом состоянии. С ребенком работает психолог, сообщает РЕН ТВ.

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