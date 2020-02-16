Новый Volkswagen Polo впервые замечен в России

Первые реальные фотографии нового Volkswagen Polo разместили в Сети. Их сделали очевидцы во время тестовых заездов. Кадры появились в сообществе «[В] Поло седане» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях «позирует» черный лифтбек с номерами города Брауншвейга, в котором располагается один из заводов Volkswagen, где занимаются производством запчастей.

О том, что перед нами лифтбек, говорит наличие дворника на заднем стекле. При это передняя часть нового Polo стала похожей на внешний вид «старшего брата» – седана Passat.

Стоимость и комплектации нового Поло будут раскрыты ближе к началу реализации авто. она может стартовать уже в июне 2020 года, сообщает Speedme.

Фото: «[В] Поло седане»