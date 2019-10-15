Названа самая красивая женщина в мире

Американская супермодель Белла Хадид – самая красивая женщина в мире. К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Он рассчитал по формуле «золотого сечения» пропорции лиц нескольких знаменитостей. В частности, эксперт измерил расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти.

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%. Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%), третье – актриса Эмбер Херд (91,85%).

В десятку красивейших также попали вошли такие звезды, как Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.