Нарушила запрет: Ким Кардашьян выложила новый снимок в белье

Знаменитая американская модель Ким Кардашьян выложила в своем Инстаграме новую фотографию и вызвала большой ажиотаж. Теперь поклонники обсуждают не только фигуру звезды, но и ее решение.

Дело в том, что на новой фотографии красавица позирует в фиолетовом корректирующем белье, сидя на коленях. Белье эффектно подчеркивает все формы Ким.

Подписчики понаставили лайков своему кумиру. Однако тут же поспешили напомнить знаменитости, что ее муж – знаменитый рэпер Канье Уэст – запретил своей супруге выкладывать на всеобщее обозрение откровенные снимки.

Фото: Инстаграм Ким Кардашьян