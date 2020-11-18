Липчане старше 65 лет могут продлить больничный до 2 декабря

В Липецке жители старше 65 лет и находящиеся на самоизоляции смогут продлить больничный до 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Замуправляющего Липецким региональным отделения ФСС РФ Наталья Петрова рассказала, что для формирования новых электронных больничных работодатели должны направить в фонд новые реестры.
Листки нетрудоспособности оплачиваются из средств Фонда соцстрахования. При стаже свыше 8 лет больничный оплачивается в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более 69 961,65 рублей в месяц. Денежные средства за весь период карантина поступят в течение семи дней со дня формирования больничного.