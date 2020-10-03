Кадыров пообещал разобраться с убийством спортсмена чеченцем в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в Telegram «не нагнетать страсти» вокруг убийства жителя Симферополя, в котором подозревается чеченец, отдыхавший в Крыму, и пообещал разобраться в произошедшем.

«Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен», — написал он.

По его словам, погибший мужчина, по имеющейся информации, обращался в больницу, где «не зафиксировали серьезных травм и его отпустили». Глава Чечни отметил, что он умер дома через сутки и причиной могли быть «любые факторы».

«Но СМИ показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: «Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя», — добавил он.

Кадыров назвал подобные публикации провокационными и направленными «на разжигание межнационального конфликта». По его мнению, преступник должен быть наказан, независимо от того откуда он родом.

Ранее сообщалось, что турист из Чечни убил 36-летнего спортсмена Артема Кузнецова одним ударом. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи. Участника драки уже допрашивают.