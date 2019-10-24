Фанаты обеспокоены худобой бывшей девушки Тимати

Популярная модель Алена Шишкова шокировала подписчиков в Инстаграме своей нездоровой худобой.

На своей страничке в соцсети 26-летняя знаменитость поделилась фотографиями в красном бикини на фоне бассейна. По мнению пользователей, Шишкова выглядела неестественно худой и высокой. Они посоветовали модели быть внимательнее к своему здоровью:

«Что с вами? Это же ужас просто!»

«Зачем свои фото в таком состоянии выставлять? Хотите, чтобы пожалели? Или пропагандируете среди подростков анорексию?»

В 2012 году Алена Шишкова удостоилась звания второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Россия». Также она известна романом с рэпером Тимати, которому в 2014 году родила дочь.