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Две женщины и двое мужчина погибли при пожаре в Тольятти

Ночью с 4 на 5 октября на территории Центрального района города Тольятти случился пожар в одноэтажном частном жилом доме. Здание на проезде Кутузова загорелось примерно в 0:35.

Известно, что огонь охватил примерно 40 квадратных метров. Ликвидировать возгорание отправились 55 сотрудников МЧС. В ходе работы использовалась 21 единица техники. В 01:52 пожар потушили.

В результате возгорания на территории дома погибли четыре человека. В их числе оказались двое мужчин и две женщины. По предварительным данным, дом загорелся из-за короткого замыкания, сообщают Новости Тольятти.

Фото: ГУ МЧС по СО

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