Девять человек пострадали в массовом ДТП в Ставрополье

На территории Ставропольского края в аварию попали три легковых автомобиля. ДТП произошло на пятом километре автодороги между Ставрополем и Михайловском.
Как сообщает РЕН ТВ, после аварии травмированными оказались сразу девять человек. Один из потерпевших скончался. В числе пострадавших оказалось четыре ребенка.
По факту случившегося ведется проверка. Выясняются детали аварии.
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