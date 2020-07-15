Девять человек пострадали в массовом ДТП в Ставрополье

На территории Ставропольского края в аварию попали три легковых автомобиля. ДТП произошло на пятом километре автодороги между Ставрополем и Михайловском.

Как сообщает РЕН ТВ, после аварии травмированными оказались сразу девять человек. Один из потерпевших скончался. В числе пострадавших оказалось четыре ребенка.

По факту случившегося ведется проверка. Выясняются детали аварии.

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