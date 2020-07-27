Аниматоры в полицейской форме со стрельбой задержали туриста

В Лазаревском районе Сочи люди в форме полицейских попытались задержать одного из постояльцев, но тот дал отпор, так что дело дошло до стрельбы. Об этом пишет портал «Вести».

На кадрах видно, как мужчина крепкого телосложения ударом бутылки по голове отправляет в нокаут стража порядка, а коллега пострадавшего стреляет в воздух из автомата.

Видео оказалось постановочным. Его записал организатор вечеринки на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул, при этом использовалось охолощенное оружие.

В отделение доставили пятерых аниматоров и 29-летнего устроителя праздника, которому и пришла в голову идея постановочного задержания.