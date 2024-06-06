Военный эксперт раскрыл хитрый ход России против США

Независимый военный обозреватель Александр Алесин заявил НСН, что хуситы могут получить от России ракетное оружие, способное нанести ущерб американским базам. Местное население стран, где расположены американские базы, зачастую враждебно относится к США. В случае получения современного ракетного вооружения эти страны могут наносить удары по военной инфраструктуре США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может поставлять дальнобойное оружие в регионы, откуда будут нанесены чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Алесин отметил, что хуситы в Йемене могут стать одной из таких группировок, способных атаковать американские базы.

«Йемен и группировка хуситов, перекрывающая пути в Израиль, находятся в зоне, где расположена крупная американская эскадра, включая авианосцы. Американцы очень трепетно относятся к своим авианосцам, которые являются символом их военно-морской мощи и могут использоваться для блокировки торговых путей Китая в случае конфликта», — пояснил Алесин.

По его словам, враждебное местное население в странах с американскими базами может получить дальнобойное оружие. «У США более 800 военных баз по всему миру, многие из которых находятся в зонах локальных конфликтов, таких как Сирия и Ирак. Местное население в этих регионах часто настроено крайне враждебно к США. Если эти группировки получат современное ракетное оружие, они смогут наносить удары по американским базам практически по всему миру», — добавил эксперт.

Алесин подчеркнул, что США являются основным кандидатом для нанесения таких ударов, учитывая глобальное присутствие их военных баз и текущие конфликты.

Ранее решение о поставках оружия поддержал Дмитрий Медведев.